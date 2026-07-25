В Ульяновске умерла девушка, поймавшая букет невесты на свадьбе

Жительница Ульяновска умерла после того, как поймала букет невесты на свадьбе, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник.

Погибшей было 27 лет. На торжественном мероприятии она чувствовала себя хорошо, веселилась и фотографировалась с тем самым букетом.

На следующее утро после свадьбы ее состояние резко ухудшилось, и родные были вынуждены вызвать скорую помощь.

«Медики зафиксировали резкое падение уровня глюкозы, провели необходимые мероприятия и повезли пациентку в больницу», — указано в статье.

Спустя сутки после торжества у девушки остановилось сердце. Врачи смогли ее реанимировать, но спустя три часа клиническая смерть повторилась, и на этот раз медики не смогли помочь.