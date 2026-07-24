Военный эксперт: Ленобласть сегодня атаковали новые дроны ВСУ

Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал массированную атаку беспилотников на российские регионы, произошедшую 24 июля. В беседе с «МК» он высказал мнение, что Украина могла применить модернизированные дроны с увеличенной дальностью полета.

По словам эксперта, речь может идти о новой версии беспилотника FP-1, который способен преодолевать до 3400 километров. Кнутов считает, что увеличение дальности стало возможным благодаря изменениям конструкции, в том числе увеличенным крыльям, дополнительным топливным бакам и более мощному двигателю.

Эксперт также заявил, что при атаках на Санкт-Петербург и Ленинградскую область беспилотники могли использовать маршрут через страны Балтии, а затем выходить к целям со стороны Балтийского моря на малых высотах.

Кнутов также отметил, что США продолжают поставлять вооружение Украине, об этом говорил госсекретарь США Марко Рубио.

«После встречи президентов России и США на Аляске американцы перевооружили Украину на дроны FP-1 новой модификации с дальностью полета до 3400 километров и беспилотниками «Хорнет» с элементами искусственного интеллекта, которые работали и работают по трассе «Новороссия»», — отметил Кнутов.

Напомним, ранее Минобороны России сообщило, что за сутки средства ПВО перехватили и уничтожили 571 украинский беспилотник самолетного типа. По данным российских властей, в результате атак были повреждены объекты в ряде регионов, есть погибшие и пострадавшие.