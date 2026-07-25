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Новости России

В Екатеринбурге начался пожар возле склада Wildberries после атаки ВСУ

Никита Рязанцев
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В Екатеринбурге начался пожар возле склада Wildberries после атаки украинских беспилотников, пишет E1.RU.

По словам очевидцев, в результате налета загорелись машины на стоянке — сам объект не получил повреждений.

«Логистический комплекс компании в Екатеринбурге не пострадал», — подтвердили представители маркетплейса.

С предприятия оперативно эвакуировали сотрудников. Работу объекта временно приостановили. Вскоре ее планируют возобновить.

Глава Свердловской области Денис Паслер уточнил, что силы ПВО сбили дроны, а при падении обломков произошло возгорание на стоянке на площади 300 квадратных метров в Чкаловском районе. Никто не пострадал.

Пожар удалось локализовать, дальнейшего распространения огня не ожидается. Сейчас ведется работа по устранению последствий.

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