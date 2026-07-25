Вельский маньяк не подается на УДО из-за страха продолжить серию

Сергей Шипилов, более известный как Вельский маньяк, отсидел четверть века в «Черном дельфине», но не стал после этого подаваться на УДО из-за страха продолжить убивать, пишет «КП».

Впервые его задержали еще в 1996 году за серию изнасилований. Мужчина получил 8 лет колонии и отбывал наказание в Вельске. За хорошее поведение он получил работу ассенизатора колонии и доступ к воле, где продолжил совершать преступления.

В 1999 году следователи вышли на Шипилова. В итоге он получил пожизненный приговор за 12 убийств и 9 изнасилований.

Загадочными и нераскрытыми оставались только три убийства 1989 и 1990 годов, о которых маньяк молчал долгие годы. Недавно он признался в содеянном и показал месте, где нападал на девушек.

«Мне выходить нельзя, я буду продолжать», — признался Шипилов.

Новый приговор по первым трем жертвам никак не повлиял на уже имеющееся решение о пожизненном заключении. Психиатры никаких болезней у маньяка не нашли.