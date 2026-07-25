Обломки БПЛА повредили забор частного дома в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о последствиях отражения атаки украинских БПЛА в ночь на 25 июля. Информация появилась в канале губернатора.

По словам Малкова, силы ПВО сбили пять дронов.

— Повреждён забор частного дома, пострадавших нет, — информирует губернатор.

По сообщению Минобороны РФ, всего над регионами было перехвачено и уничтожено 328 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Вражеские дроны уничтожали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Кировской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областями. Перехватывали БПЛА в небе Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Чувашия, Республики Марий Эл, Республики Башкортостан, Республики Калмыкия и над акваторией Азовского моря.

По состоянию на утро 25 июля в Рязанской области продолжает действовать режим беспилотной опасности.