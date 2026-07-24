В Рязани открывают Детскую школу балета при Рязанском театре балета. Новый образовательный проект станет важным этапом в развитии системы подготовки юных артистов балета в Рязанской области и позволит талантливым детям получить профессиональную подготовку в сфере классического балетного искусства, сообщает региональный Минкульт.

Первым этапом создания школы стало подписание соглашения о сотрудничестве между Областным государственным бюджетным учреждением дополнительного образования «Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Гелиос» (ОГБУДО «Центр одаренных детей «Гелиос») в лице директора Светланы Валериевны Кулагиной и Государственным автономным учреждением культуры «Рязанский областной музыкальный театр» (ГАУК «Рязанский музыкальный театр») в лице художественного руководителя Рязанского театра балета Юрия Ураловича Зиннурова.

Фото предоставлено региональным Министерством культуры

Обучение в школе будет проходить пять дней в неделю на базе ОГБУДО «Центр одаренных детей «Гелиос».

Фото предоставлено региональным Министерством культуры

На первом этапе планируется сформировать две группы:

– подготовительная группа (дети 7-9 лет);

– первый класс (дети 9-11 лет).

Предварительное расписание занятий:

– подготовительная группа: 14:00-16:00 ч.

– первый класс:

16:30-18:00 ч. – классический танец;

18:15-19:15 ч. – историко-бытовой танец / гимнастика.

Также для учащихся предусмотрены занятия по игре на фортепиано, элементарной теории музыки (ЭТМ) и введению в профессию (ВВП), что позволит сформировать необходимые знания и навыки для профессионального обучения в сфере балетного искусства.

Фото предоставлено региональным Министерством культуры

Отбор учащихся будет проводится на конкурсной основе

Этап 1. Оценка физиологических и профессиональных данных кандидатов.

Этап 2. Предоставление медицинской справки по форме 073/у и справки СЭМД-196.

Этап 3. Творческое испытание, включающее:

– проверку танцевальных способностей;

– оценку музыкально-ритмических способностей;

– оценку эмоционально-образной выразительности;

– оценку сценического мастерства.

Обучение в Детской школе академического балета предусматривает не только освоение образовательной программы, но и широкие возможности для профессионального и творческого развития.

Фото предоставлено региональным Министерством культуры

Для воспитанников школы будут организованы:

– мастер-классы с участием преподавателей Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой и Московской государственной академии хореографии;

– участие во всероссийских и международных профессиональных конкурсах артистов балета;

– экскурсионные поездки в ведущие театры и хореографические учебные заведения Российской Федерации;

– профильные летние смены и образовательные программы на базе Образовательного Фонда «Талант и успех» (Образовательный центр «Сириус») и Центра одаренных детей «Гелиос».

Преподавателем школы станет Мария Материнская, уроженка Ижевска, выпускница Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой. Занятия в школе позволят детям, по её словам, не только развиваться физически и творчески, а кому-то откроют дорогу на большую.

– Балет – это такое направление, которое находится на грани искусства и спорта. Уже с юного возраста от детей требуется дисциплина и огромная самоотдача, а еще постоянные тренировки и работа над своим телом. Но главное в балете – это осознанность и правильность исполнения балетных движений, – сказала она.

С 4 августа начнется предварительная запись в Детскую школу академического балета при Рязанском театре балета.

Подать заявку смогут родители детей, желающих пройти конкурсный отбор. После завершения приема заявок кандидаты примут участие в трехэтапном отборе, по итогам которого будут сформированы учебные группы.

Информация о порядке подачи заявок, сроках проведения отбора и перечне необходимых документов будет размещена на официальных информационных ресурсах Рязанского областного музыкального театра и ОГБУДО «Центр одаренных детей «Гелиос».