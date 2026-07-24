В Касимове простились с хоккеистом Денисом Уляшиным

24 июля в Касимове похоронили хоккеиста Дениса Уляшина. Глава Касимовского округа Иван Бахилов на своей странице написал: Уляшин был гордостью местного хоккея, и для касимовцев его уход — большая потеря.

В некрологе говорится, что Дениса Уляшина знали как талантливого вратаря, который с юных лет подавал большие надежды. Он прошёл путь от молодёжной команды Касимова до признания лучшим голкипером Рязанской области, а затем защищал ворота «Динамо М».

— не только спортивные достижения делали его по-настоящему уважаемым человеком. Денис запомнился нам как открытый, доброжелательный и отзывчивый парень — таким его знали друзья, товарищи по команде и все, кто имел счастье быть с ним рядом, — пишет Иван Бахилов.

Напомним, спортсмен скоропостижно скончался 22 июля. Его не стало на 43-м году жизни.