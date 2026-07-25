Общество

В Рязанской области пенсионер ушёл за грибами и бесследно исчез

Валерия Мединская
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В Рязанской области 74-летний мужчина ушёл в лес за грибами и пропал. Ориентировку на него распространили волонтёры-поисковики.

В отряде «Лиза Алерт» сообщают: речь идёт о Богачёве Александре Анатольевиче из Ухолова. Он ушёл в лес 24 июля и бесследно пропал.

Его приметы: рост 175 см, худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза. Одет в камуфляжный костюм, клетчатую рубашку и чёрные галоши.

Волонтёры предупреждают, что мужчина нуждается в медицинской помощи. Для его поисков нужны добровольцы.

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