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Общество

Опубликован рейтинг лучших управляющих компаний Рязани

Валерия Мединская
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На портале «Открытый регион 62» обнародованы результаты мониторинга деятельности управляющих компаний Рязани за второй квартал 2026 года. Оценку эффективности получили 93 организации, осуществляющие управление многоквартирным жилым фондом областного центра.

«Открытый регион 62» сформировал ТОП-10 УК, набравших наибольшее количество баллов. В число лучших вошли следующие организации:

  1. УК «СК-Эксплуатация»;
  2. УК «Сервисный центр ЖКХ»;
  3. УК «Вишневые сады»;
  4. «УК Городок-Сервис»;
  5. УО «Горожанин»;
  6. КА «Ирбис»;
  7. «Жилсервис Рязань»;
  8. УК «Мервинский»;
  9. УК «Искра»;
  10. «Рязанская управляющая компания».

Рейтинг составляли по следующему принципу: учитывались своевременность выполнения законных требований и предписаний, выданных Государственной жилищной инспекцией, отсутствие просроченной финансовой задолженности перед поставщиками коммунальных ресурсов. При составлении рейтинга обращали внимание на достоверность сведений, размещенных УК в государственной информационной системе ЖКХ, а также то, как внедряются современные цифровые инструменты для взаимодействия с собственниками жилья.

Учитывали также мнение самих рязанцев. С 1 по 15 июля на платформе «Открытый регион 62» проходило открытое голосование, в ходе которого жители многоквартирных домов могли поставить оценку своим управляющим компаниям. Полученные результаты интегрировали в общий рейтинговый балл. Так что составленный рейтинг смог отразить реальную ситуацию в сфере рязанского ЖКХ.

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