Общество

Четырёх иностранцев выдворили из России рязанские полицейские

Валерия Мединская
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Из Рязани депортировали и выдворили четырёх иностранных граждан. Все они нарушили российское законодательство и до отправки находились в Центре временного содержания регионального УМВД.

Как сообщили в региональном Управлении МВД, среди депортированных — гражданин одной из стран Закавказья, который отбыл наказание за убийство и незаконный оборот оружия. Ещё один мужчина, гражданин страны Центральной Азии, был депортирован после отбытия срока за наркопреступление. Обоим пребывание в России признали нежелательным.

Ещё двоих граждан одной из стран Средней Азии выдворили за нарушения миграционного законодательства. Сотрудники полиции и судебные приставы сопроводили всех четверых в московский аэропорт — оттуда они улетели на родину за свой счёт. Въезд в Россию им теперь закрыт на срок от пяти до десяти лет.

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