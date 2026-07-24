Фото: Правительство Рязанской области
Культура и события

День рождения музея в Константинове, кинофестиваль и выставки: что посетить в Рязани 25–26 июля

Дарья Петухова
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Главным событием этих выходных станет день рождения музея-заповедника С.А. Есенина в Константинове, который отметит 61 год со дня основания. Гостей ждет большая праздничная программа с участием творческих коллективов и почётных гостей. К этой дате также приурочен запуск нового аудиопроменада, первыми участниками которого смогут стать ограниченное число посетителей. В самой Рязани пройдет фестиваль кинематографа «Киногородок» на Рязанской ВДНХ с кинопоказами, мастер-классами и другими активностями.

Подробнее об этих и других мероприятиях читайте в нашей новой афише.

25 июля, суббота

Музей-заповедник С.А.Есенина в Константинов

День рождения музея-заповедника С.А. Есенина (0+) – с 12:00. Музей-заповедник отметит 61-летие со дня основания праздничной программой. Гостей ждут концерты групп «Лыбедь» и «ВЕЧЁРКА», выступление ансамбля «Есенин-квартет», экскурсии, мастер-классы, аудиопроменад, музейные занятия, выставки и другие тематические площадки. Все мероприятия бесплатные, вход на территорию музея – по прогулочному или единому билету. На часть программы требуется предварительная регистрация.

Рязанская ВДНХ

Фестиваль кинематографа «Киногородок» (6+) – с 15:00 до 21:30. Пройдут кинопоказы, творческие мастер-классы, развлекательная программа и открытая встреча с режиссером Владимиром Грозным. Гости также смогут принять участие в кастинге для съемок сериала. Завершат фестиваль выступления музыкальных коллективов.

Лесопарк

Выставка собак ранга САС (0+) – 10:00. В Лесопарке пройдет кинологическое мероприятие с участием собак разных пород. Гостей ждут конкурс костюмов, «Парад чемпионов» и яркая программа для всей семьи.

26 июля, воскресенье

Рязанский музей им. И. П. Пожалостина

Концерт «Песни на стихи Сергея Есенина» (6+) – 10:00. В Зале советского искусства 20–30-х годов ХХ века прозвучат песни на стихи великого рязанского поэта в исполнении сопрано Натальи Нелюбиной и концертмейстера Елены Балашовой. В программе – «Звездочки ясные», «Отговорила роща золотая», «Звени, звени, златая Русь…» и другие.

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