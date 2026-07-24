Фото пресс-службы музея-заповедника имени С. А. Есенина
Культура и события

Музей-заповедник Есенина представил новый аудиопроменад по Константинову

Дарья Петухова
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25 июля музей-заповедник С.А. Есенина отметит 61-летие со дня основания. В честь этой даты на территории Константинова пройдут праздничные мероприятия. В преддверии события дирекция музея-заповедника представила новый иммерсивный проект, подготовленным к этой дате.

Им стал аудиопроменад «Есенин-страна: формула Константинова» (12+) – новый формат для музея, который позволит гостям прогуляться по территории заповедника и на время погрузиться в атмосферу, близкую к периоду жизни Сергея Есенина. Автором сценария проекта стал драматург Игорь Витренко, режиссёром – главный режиссёр Рязанского театра драмы Арсений Кудря. За звукозапись, сведение и саунддизайн отвечал Никита Конин. Голоса героев озвучили артисты театра драмы.

Прогулка начинается с того, что участникам выдают наушники, в которых вскоре зазвучат голоса персонажей. На протяжении всего маршрута гостей сопровождает гид, который помогает ориентироваться на территории.

События разворачиваются в 1925 году. Двое молодых сотрудников московского университета приезжают в Константиново, чтобы посетить родину уже известного к тому времени поэта. В центре истории – юная Мария, вдохновленная поэзией Сергея Есенина, и ученый-скептик Павел, который привык доверять только точным наукам. Герои проживают свою историю, а участники променада становятся невидимыми наблюдателями их истории. Во время прогулки гости знакомятся с жителями Константинова, узнают больше о быте и жизни села, а также открывают новые страницы истории места, связанного с именем Сергея Есенина. Постепенно перед ними раскрываются не только судьбы героев, но и сама атмосфера Константинова того времени.

О значении нового формата для музея-заповедника рассказал его директор Вячеслав Журавлёв.

«Я считаю, что мы должны стремиться к тому, чтобы предложения музея расширялись. Если сегодня среднее время посещения у семьи или организованных групп составляет от 3 до 5 часов, то в дальнейшем его можно увеличивать до полного светового дня. Здорово, что после основного экскурсионного маршрута человек может послушать аудиоспектакль и по-новому открыть для себя Константиново и его жителей благодаря работе актеров Рязанского театра драмы», – отметил Вячеслав Журавлев.

Как признается драматург Игорь Витренко, работа над созданием сценария аудиопроменада стала для него интересным опытом. В процессе подготовки проекта автор взаимодействовал с сотрудниками музея-заповедника и одним из создателей музея, хранителем есенинского наследия Константином Воронцовым.

«Для драматурга это ужасно интересно, потому что, когда ты пишешь для театра, ты все равно предполагаешь какой-то визуал. А здесь нужно всю историю рассказать исключительно через голоса».

При создании проекта команда старалась сохранить баланс между историей героев и самим пространством Константинова, чтобы аудиопроменад не превратился в привычную экскурсию. О замысле нового формата рассказал режиссёр проекта Арсений Кудря.

«Мне кажется, что сам музейный комплекс, сама территория – это декорация, которую очень сложно переиграть. Что-то сюда пытаться добавить в театрализацию было бы абсолютно неправильно. Здесь история, которая звучит в наушниках, сплетается с визуалом, с этой красотой», – рассказал Арсений Кудря.

Уже 25 июля в рамках празднования 61-летия музея-заповедника С.А. Есенина гости смогут одними из первых познакомиться с аудиопроменадом. В этот день желающие смогут бесплатно записаться на прохождение маршрута. Первые платные прогулки состоятся 26 июля, а официальный старт продаж билетов запланирован на 1 августа.

Возрастное ограничение 12+

Фото пресс-службы музея-заповедника имени С. А. Есенина
Фото пресс-службы музея-заповедника имени С. А. Есенина
Фото пресс-службы музея-заповедника имени С. А. Есенина
Фото пресс-службы музея-заповедника имени С. А. Есенина
Фото пресс-службы музея-заповедника имени С. А. Есенина

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