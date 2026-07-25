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Новости России

Генерал рассказал о расплате Драпатого за слова о россиянах

Никита Рязанцев
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Ответом на русофобские заявления главкома ВСУ Михаила Драпатого станет методичное уничтожение военный целей на Украине, заявил в беседе с «АиФ» генерал-майор Сергей Липовой.

В интервью, которое вышло в среду, украинский военный позволил себе радикальные заявления в адрес граждан России. Он также оскорбил жителей ДНР и ЛНР, описав их как «несознательное население» среди которого якобы распространена преступность.

«Все эти выпады основаны на бессилии и злобе. Что им еще остается делать, как не угрожать России и не обещать скорую победу?» — отметил Липовой.

Он подчеркнул, что реагировать на каждую русофобскую реплику было бы неверно, поскольку это именно то, чего добивается Киев, стремясь вывести Москву из равновесия. Но настоящий ответ Россия даст на поле боя.

Генерал добавил, что бойцы стараются минимально затрагивать гражданские объекты и не причинять вреда мирному населению.

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