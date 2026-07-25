Фото из группы "Грибы и грибники Рязанской области"
Общество

Рязанцы предупредили о несъедобном грибе в местных лесах, который очень похож на белый

Валерия Мединская
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В сообществе «Грибы и грибники Рязанской области» появился пост о ложном двойнике белого гриба. В посте одна из участниц сообщества рассказывает, что в последнее время ложных боровиков стало немало в рязанских лесах.

Речь идёт о горчаке или, как его ещё называют, желчном грибе. С виду он действительно напоминает белый. Но в отличие от благородного боровика имеет очень горький вкус. Часто «обманщики» попадают в корзину неопытных грибников, потому что на первый взгляд их сложно различить.

— Спасское направление, семейками растут, очень много. Видишь его издалека, радуешься, бежишь, думаешь вот он белый, а нет, — делится в группе грибник. — Сегодня при въезде в лес картина: две большие кучки горчаков. Видимо,  кто то собрал белые, а потом понял, что это горький двойник.

Фото из группы «Грибы и грибники Рязанской области»

Женщина рассказывает, что впервые встретила горчак несколько лет назад. До этого, по её наблюдениям, их почти не было в рязанских лесах.

Как отличить белый гриб от горчака

Сам горчак не считается ядовитым. Несъедобным делает его сильная горечь, которая способна испортить блюдо. При термической обработке горький вкус усиливается в разы и портит все грибы, с которыми готовился желчный гриб. В отличие от белого, горчак растёт в прогнивших пнях, у оснований стволов, на поваленных деревьях. Для настоящего боровика нехарактерно расти прямо на древесине. Для горчака же это комфортное место произрастания.

В интервью МК сотрудник Приокско-Террасного заповедника Сергей Маслов объяснил: внешне молодой желчный гриб как и боровик имеет полушаровидную коричневую шляпку и бочкообразную ножку. Но есть важное отличие. Ножка желчного гриба покрыта чёткой тёмно-коричневой сеточкой (у белого она светлая)

Трубчатый слой горчака розоватый или грязно-розовый. Это главный визуальный сигнал, на который стоит обратить грибнику. А если разрезать желчный гриб, его мякоть розовеет, что также должно насторожить.

А тем временем в рязанских лесах продолжается «лисичковый бум», нашествие подосиновиков и белых. Грибники назвали места, куда стоит отправиться на «тихую охоту».

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