В районе Манской «петли смерти», где ищут Усольцевых, вновь пропал человек

В местности, которую прозвали Манской «петлей смерти» в Красноярском крае, больше месяца не могут найти местного рыбака Вадима Крука, пишет SHOT.

В конце июня 39-летний мужчина вместе с друзьями поехал на рыбалку. Компания отправилась из села Акиловка на лодке и плыла по реке Мане, но затем попала в сложную ситуацию.

«Позднее неподалеку оттуда судно перевернулось, двое мужчин спаслись, а вот Вадим загадочно исчез», — говорится в публикации.

Поисковая операция стартовала сразу после случившегося, но обнаружить удалось лишь лодку. О местонахождении пропавшего рыбака нет никакой информации.

В прошлом сентябре в районе Манской «петли смерти» исчезла семья Усольцевых: Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь. Они приехали в район поселка Кутурчин и отправилась на прогулку возле горы Буратинка. Поиски начались осенью, их приостановили, а затем возобновили в конце мая из-за улучшения погоды. Следы пропавших пока не обнаружили. СК придерживается версии о несчастном случае, считая ее приоритетной.

По данным SHOT, за последние годы в районе Манской петли потерялись семь человек, вклчючая экс-спецназовца Виктора Потаенкова, кандидата в мастера спорта по спортивному ориентированию Владимира Шатыгина и туриста Владимира Ращепкина. Также больше года там же ищут рыбака из поселка Балахта. Местные жители распродают дома из-за дурной славы этого места.