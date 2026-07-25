Последняя неделя июля 2026 принесёт экстремальные ливни и интенсивные грозы

Метеоролог Евгений Тишковец рассказал о погоде на последнюю неделю июля 2026 года. Судя по его словам, дожди вовсе не собираются отступать, более того — набирают силу.

Относительно погожим будет день в воскресенье, 26 июля. Барическая седловина спровоцирует рост атмосферного давления. Существенных осадков не прогнозируется. Ночью и в сумерках столбики термометров будут колебаться от +11 до +14. После полудня воздух прогреется до июльской климатической нормы. Ожидается от +22 до +25.

Хорошая новость от Тишковца – наступающая неделя будет немного теплее. Плохая – дожди отступать не планируют. Всю неделю обещают интенсивные грозы и осадки.

– В отдельные дни (в среду и четверг) возможны экстремальные ливни с суточной интенсивностью до 30–40 литров небесной влаги на каждый квадратный метр, – рассказывает метеоролог о столичной погоде.

По его словам, в Москве выльется месячная норма осадков – до 80–88 мм. Это 8–9 вёдер дождевой воды на метр площади.

Так как прогнозы погоды для Москвы, Подмосковья и Рязанской области частично сходятся, не исключено, что экстремальные ливни дойдут и до нашего региона.