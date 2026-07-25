Фото: соцсети Юрия Лопарева
Новости России

Актер из «Следа» Лопарев перед смертью похоронил супругу и сына

Никита Рязанцев
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Артист Юрий Лопарев перед своей смертью пережил две большие трагедии в семье, пишет «АиФ».

Выяснилось, что актер потерял сначала супругу, а затем сына. По данным издания, женщина страдала болезнью почек и принимала большое количество медикаментов, но лечение не давало результата.

«Он потерял любимую жену Монику, долго боровшуюся с болезнью. Она ушла в 2008-м, семья к тому моменту только несколько лет как обосновалась в Москве», — говорится в статье.

Журналисты уточнили, что сын Сергей около десяти лет страдал наркотической зависимостью. Он сумел победить ее, однако последствия дали о себе знать. В 2013 году у него диагностировали тяжелую форму гепатита и раковую опухоль. Химиотерапия давала временный эффект, болезнь развивалась стремительно и привела к смерти.

Артист ушел из жизни 22 июля в возрасте 74 лет. Причиной его смерти стало онкологическое заболевание. Несмотря на состояние здоровья, Лопарев продолжал участвовать в кинопроектах. Его последняя роль была в драме «Человек советский».

Лопарев появился на свет 20 сентября 1952 года. На протяжении карьеры он выступал в театрах Белоруссии, Молдавии и Украины. В последние два десятилетия он жил и работал в Москве. Актер наиболее известен по ролям в сериалах «Ликвидация», «След», «Глухарь», «Склифосовский».

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