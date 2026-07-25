Сестра назвала причину смерти 27-летней гимнастки после свадьбы в Ульяновске

У мастера спорта по художественной гимнастике и тренера Марины Прончевой, умершей в 27 лет спустя пару дней после свадьбы коллеги, был сахарный диабет и проблемы с почками, рассказала «АиФ» ее сестра.

Ранее СМИ сообщали, что девушка поймала букет на торжественном мероприятии. На следующее утро ей стало плохо. Медики зафиксировали у нее резкое падение уровня глюкозы. Спустя сутки после праздника у пациентки остановилось сердце.

Сестра уточнила, что после того, как Марине диагностировали диабет, вся семья отказалась от сладкого. Во время пандемии девушка заболела коронавирусом, который дал осложнения.

«У нее начались проблемы с почками, ее посадили на гемодиализ. Она долгое время сидела на гемодиализе, после этого у нее окончательно отказали почки», — пояснила собеседница издания.

В 2024 году Прончевой пересадили почку. Однако роковым утром 19 июля этого года мать обнаружила ее без сознания. Выяснилось, что у девушки упал сахар до 1,6 ммоль/л. В больнице она перестала дышать, ее подключили к ИВЛ.

В четверг Марина начала дышала самостоятельно, семья успела навестить ее. Тем же вечером у спортсменки впервые остановилось сердце. Оно окончательно перестало биться в полночь в пятницу.