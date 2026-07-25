Эксперты рассказали, как дронам ВСУ удалось достичь Тюмени

ВСУ могли запустить специальные воздушные шары и сбросить с них маленькие дроны, которые достигли Тюмени, предположил в беседе с «АиФ» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, противник, вероятно, делал запуски ночью в Черниговской или Сумской областях.

«Они же стали запускать дирижабли, воздушные шары, с которых бросают маленькие дроны. Знаете, они и до Омска доходили, так что и до Тюмени тоже могли», — допустил Дандыкин.

Со своей стороны, военный эксперт Алексей Анпилогов отметил, что украинцы используют беспилотники, у которых можно перераспределить вес, загрузив их максимально топливом.

Губернатор Александр Моор ранее в субботу сообщал, что из-за падения украинского БПЛА на нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени возник пожар, вскоре его ликвидировали, погибших и пострадавших нет.