Изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Эксперты рассказали, как дронам ВСУ удалось достичь Тюмени

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ВСУ могли запустить специальные воздушные шары и сбросить с них маленькие дроны, которые достигли Тюмени, предположил в беседе с «АиФ» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, противник, вероятно, делал запуски ночью в Черниговской или Сумской областях.

«Они же стали запускать дирижабли, воздушные шары, с которых бросают маленькие дроны. Знаете, они и до Омска доходили, так что и до Тюмени тоже могли», — допустил Дандыкин.

Со своей стороны, военный эксперт Алексей Анпилогов отметил, что украинцы используют беспилотники, у которых можно перераспределить вес, загрузив их максимально топливом.

Губернатор Александр Моор ранее в субботу сообщал, что из-за падения украинского БПЛА на нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени возник пожар, вскоре его ликвидировали, погибших и пострадавших нет.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Госстройнадзор показал, как восстанавливают историческое здание в центре Рязани
Следующая статья
Бочаров жестко отчитал заместителя за недостроенную поликлинику в Волжском

Популярные материалы

Интересное

«Последняя война России»: три пророчества — один итог. Что нас ждёт

Нострадамус видел «северного короля», афонские старцы — духовный центр, а Сидик Афган — технологическую сверхдержаву. Кто же прав?
Интересное

Что предсказывал Жириновский на 2026 год: вместо ядерной войны – кое-что ещё

Жириновский называл 2026 год переломным. Конец СВО, судьба НАТО и новое оружие, которое, по его словам, страшнее ядерного.
Новости России

Беспилотники атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область

Как уточнил Беглов, удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. В настоящее время на месте продолжается ликвидация последствий.
Политика

Российские войска ударили ракетами по Киеву

Воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области. Сообщается о взрывах в разных районах столицы, а также в Черниговской области, Троещине, Березани, Василькове и других населённых пунктах.
Новости России

В Ульяновске умерла девушка, поймавшая букет невесты на свадьбе

Жительница Ульяновска умерла после того, как поймала букет невесты...
Темы
Новости России

Актер из «Следа» Лопарев перед смертью похоронил супругу и сына

Артист Юрий Лопарев перед своей смертью пережил две большие...
Новости России

Бочаров жестко отчитал заместителя за недостроенную поликлинику в Волжском

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров публично отчитал заместителя Юрия...
Новости России

В районе Манской «петли смерти», где ищут Усольцевых, вновь пропал человек

В местности, которую прозвали Манской «петлей смерти» в Красноярском...
Новости России

В Екатеринбурге начался пожар возле склада Wildberries после атаки ВСУ

В Екатеринбурге начался пожар возле склада Wildberries после атаки...
Новости России

В Ульяновске умерла девушка, поймавшая букет невесты на свадьбе

Жительница Ульяновска умерла после того, как поймала букет невесты...
Новости России

Вельский маньяк не подается на УДО из-за страха продолжить серию

Сергей Шипилов, более известный как Вельский маньяк, отсидел четверть...
Новости России

Генерал рассказал о расплате Драпатого за слова о россиянах

Ответом на русофобские заявления главкома ВСУ Михаила Драпатого станет...
Новости России

Жена назвала причину смерти актера из «Следа» Юрия Лопарева

Причиной смерти актера Юрия Лопарева стала тяжелая болезнь, рассказал...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье