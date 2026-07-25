Госстройнадзор показал, как восстанавливают историческое здание в центре Рязани

Госстройнадзор Рязанской области проверил ход восстановления исторического здания в центре Рязани. Об итогах проверки информирует пресс-служба ведомства.
Речь идёт об улице Соборной, о жилом доме третьей четверти XIX века. Он является объектом культурного наследия. В ходе реставрации ему хотят вернуть исторический облик.
В рамках реконструкции проведут укрепление несущих конструкций, восстановят фасады и внутренние помещения. Зданию планируют добавить современные элементы, которые гармонично впишутся в исторический контекст.
— Этот дом, как и многие другие исторические здания, требует особого внимания и профессионального подхода. Сегодня наши специалисты начали проверку состояния фундаментов, их укрепление и строительство новых. Также уже ведутся работы по реставрации стен и перекрытий. Эти меры необходимы для того, чтобы здание сохранило свою прочность и безопасность, а также вернуло свою первоначальную красоту и величие, — пишет Госстройнадзор.