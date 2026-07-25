Общество

Госстройнадзор показал, как восстанавливают историческое здание в центре Рязани

Валерия Мединская
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Госстройнадзор Рязанской области проверил ход восстановления исторического здания в центре Рязани. Об итогах проверки информирует пресс-служба ведомства.

Речь идёт об улице Соборной, о жилом доме третьей четверти XIX века. Он является объектом культурного наследия. В ходе реставрации ему хотят вернуть исторический облик.

В рамках реконструкции проведут укрепление несущих конструкций, восстановят фасады и внутренние помещения. Зданию планируют добавить современные элементы, которые гармонично впишутся в исторический контекст.

— Этот дом, как и многие другие исторические здания, требует особого внимания и профессионального подхода. Сегодня наши специалисты начали проверку состояния фундаментов, их укрепление и строительство новых. Также уже ведутся работы по реставрации стен и перекрытий. Эти меры необходимы для того, чтобы здание сохранило свою прочность и безопасность, а также вернуло свою первоначальную красоту и величие, — пишет Госстройнадзор.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
«Огненный дождь» над Россией: Серафим Саровский предрекал то, как спасётся наша страна

Популярные материалы

Интересное

«Последняя война России»: три пророчества — один итог. Что нас ждёт

Нострадамус видел «северного короля», афонские старцы — духовный центр, а Сидик Афган — технологическую сверхдержаву. Кто же прав?
Интересное

Что предсказывал Жириновский на 2026 год: вместо ядерной войны – кое-что ещё

Жириновский называл 2026 год переломным. Конец СВО, судьба НАТО и новое оружие, которое, по его словам, страшнее ядерного.
Новости России

Беспилотники атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область

Как уточнил Беглов, удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. В настоящее время на месте продолжается ликвидация последствий.
Политика

Российские войска ударили ракетами по Киеву

Воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области. Сообщается о взрывах в разных районах столицы, а также в Черниговской области, Троещине, Березани, Василькове и других населённых пунктах.
Новости России

В Ульяновске умерла девушка, поймавшая букет невесты на свадьбе

Жительница Ульяновска умерла после того, как поймала букет невесты...
Темы
Интересное

«Огненный дождь» над Россией: Серафим Саровский предрекал то, как спасётся наша страна

Святой говорил о бедствиях, но не как о конце, а как о начале возрождения. Что скрывается за метафорой «огненного дождя» и почему Россия должна пройти через это?
Происшествия

В Рязани девушка плеснула самогон в мангал и вспыхнула на глазах жениха

C ожогами 2 и 3 степени пострадавшую увезли на "скорой". Восстановление было крайне мучительным.
Погода

Последняя неделя июля 2026 принесёт экстремальные ливни и интенсивные грозы

Дожди вовсе не собираются отступать, более того — набирают силу. Но есть и хорошая новость!
Общество

Рязанцы предупредили о несъедобном грибе в местных лесах, который очень похож на белый

Многие неопытные грибники думают, что это боровик. Внешне боровик и несъедобный горький горчак действительно похожи.
Происшествия

Водители сообщают о смертельном ДТП около Шилова

Столкнулись мопед, грузовой и легковой автомобили.
Происшествия

Обломки БПЛА повредили забор частного дома в Рязанской области

Губернатор Павел Малков сообщил о последствиях ночного налёта дронов ВСУ.
Общество

В Рязанской области пенсионер ушёл за грибами и бесследно исчез

Волонтёры развернули поисковую операцию, нужна помощь добровольцев.
Происшествия

Стоящий на коленях кричащий мужчина напугал рязанцев у Полетаевского рынка

На видео попал момент, как мужчина падает на колени, складывает руки за спиной и начинает сильно кричать.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье