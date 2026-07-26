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Общество

В РГРЭС сообщили, почему восстановление электричества в Кальном потребовало много времени

Валерия Мединская
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Электроэнергию в микрорайоне Кальное восстановили после многочасового отключения. О проведённых работах сообщили рязанцам в РГРЭС.

Электроэнергия в жилые дома и городские объекты полностью поступила в 11:10. Отключение затронуло потребителей сразу на нескольких улицах: Новосёлов, Советской Армии, Касимовском шоссе, Тимуровцев, Большой (Шереметьево-Песочня), Кальной, Касимовском переулке, Окской, Панферовском переулке, Быстрецкой, Тимакова, Солотчинском шоссе, Гражданской.

— В 22:25 электроснабжение было восстановлено частично. Устранение технологического нарушения усложнилось двумя повреждениями и требовало значительных усилий: на месте работали более 20 сотрудников и специальная техника, — проинформировали в компании.

Напомним, свет в Кальном и Дашково-Песочне пропал накануне, 25 июля, в 19:02. Причиной этому стало технологическое нарушение.

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