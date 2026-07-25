Предсказавший ковид и кризис журналист кричит о надвигающейся беде: «Мы стоим на пороге краха»

Политический редактор ITV News Роберт Пестон, который уже дважды оказывался прав в своих мрачных прогнозах, снова предупреждает мир о надвигающейся катастрофе. Он предсказал кризис 2008 года, затем предупредил о пандемии коронавируса ещё в конце 2019 года. А теперь его внимание привлёк стремительный рост инвестиций в искусственный интеллект. По мнению журналиста, именно этот пузырь может лопнуть в ближайшие год-два и спровоцировать глобальный финансовый обвал.

Эйфория как в 1929 году

Пестон сравнивает нынешнюю атмосферу на рынках с той эйфорией, которая царила в конце 1920-х годов и привела к биржевому краху 1929 года. Тогда тоже все верили в бесконечный рост, а потом рухнуло всё. Сейчас корпорации вкладывают баснословные средства в строительство дата-центров и электростанций для нужд нейросетей, и эти суммы действительно пугают. Мировые расходы на инфраструктуру искусственного интеллекта выросли со 153 миллиардов долларов в 2024 году до 318 миллиардов в 2025-м, а в 2026 году они могут достичь 487 миллиардов долларов.

При этом остаётся открытым главный вопрос: смогут ли разработчики получить прибыль, которая оправдает такие затраты? Если спрос на ИИ-сервисы окажется ниже ожиданий, то компании начнут банкротиться, инвесторы побегут из переоценённых активов, и это спровоцирует масштабное падение рынков. «Я действительно опасаюсь, что в ближайшие год или два мы столкнёмся с серьёзным финансовым крахом в глобальном масштабе», — заявил Пестон.

Крах не убьёт технологию

Даже если обвал произойдёт, он не остановит развитие самого искусственного интеллекта, и Пестон приводит историческую параллель с железнодорожным бумом 1840-х годов. Тогда многие инвесторы потеряли состояния, но построенные железные дороги остались и продолжали менять экономику. Так и сейчас: дата-центры, энергетические мощности и вычислительная инфраструктура останутся востребованными, даже когда инвестиционная лихорадка закончится.

Гораздо более серьёзной угрозой журналист считает массовое вытеснение работников искусственным интеллектом и роботами. Если исчезнувшим профессиям не найдётся полноценной замены, то безработица взлетит до небес, и это приведёт к сокращению подоходных налогов. Государствам станет сложнее финансировать здравоохранение, образование и другие важнейшие службы.

Оптимист, который предупреждает о катастрофах

Исследование Международной организации труда подтверждает, что воздействию генеративного ИИ потенциально подвержено каждое четвёртое рабочее место в мире, но при этом эксперты пока не считают такой сценарий неизбежным. Скорее всего, речь идёт об изменении обязанностей сотрудников, а не о полной ликвидации профессий, а кроме того, инфраструктурный бум уже создаёт дополнительную нагрузку на энергетику. В 2024 году дата-центры потребили около 415 тераватт-часов электроэнергии — примерно 1,5% мирового объёма, а к 2030 году этот показатель может более чем удвоиться.

Невероятно, но сам Пестон называет себя «великим оптимистом». Он считает, что обсуждать самые мрачные варианты необходимо не для нагнетания паники, а для их предотвращения. Государствам и бизнесу следует заранее решить, как перераспределять выгоды от автоматизации, переобучать работников и сохранять финансирование общественных служб. Время на подготовку ещё есть. Осталось только понять, воспользуются ли им те, кто принимает решения.