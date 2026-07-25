Владимир Жириновский ещё при жизни открыто говорил о том, что западная цивилизация разработала хитрый и опасный план по борьбе с нашей страной. Политик был уверен: воевать с Россией открыто западные страны никогда не решатся. Потому что это приведёт к глобальной катастрофе. Поэтому они выбрали совсем другую тактику.

«Запад пошёл на нас. Ментальная война, война за мозги», — заявлял он во время одной из встреч со студентами. эти слова сегодня звучат особенно актуально.

Горячая война никому не нужна

По мнению Жириновского, у Запада есть несколько серьёзных причин избегать прямого военного столкновения. «Вся планета сгорит», — объяснял политик. Он был убеждён, что в ядерной войне победителей не будет. Экономическое давление тоже не работает, ведь «никакие санкции не помогут: только лучше станем». Он подчёркивал, что Россия всегда находила способы обходить любые запреты и ограничения.

«Тотальная коррупция. Если у вас есть тот прибор, который нужен мне, я дам деньги, он у вас украдёт, мне привезёт. И плевать мне на ваши санкции!»

Оставалось только одно — воздействовать на сознание.

«Что остаётся? Голова! Ударить по голове. Заставить вас отказаться от государства», — предупреждал политик. он отмечал, что этот процесс уже запущен, хотя и не завершён. «Они ещё не всё сделали: ещё не полностью мозги промыты», — считал Владимир Вольфович.

Четыре цели «ментальной войны»

Жириновский выделял четыре ключевых направления, по которым Запад ведёт свою скрытую атаку. Первое — сформировать отрицательное отношение к главе государства и подорвать доверие к власти. Второе — ударить по инфраструктуре, чтобы в стране мало что работало и люди чувствовали себя неуверенно. Третье — ослабить армию, чтобы она не могла встать на защиту, и четвёртое — превратить людей в простых потребителей, лишённых национальной идентичности.

«Не должно быть национальности, не должно быть русских, не должно быть православия и всех других религий. Просто человек — живое существо: кушай, пей, живи, ходи на дискотеки, в бары и ночные клубы. Но забудь государство! Забудь ваши русские деньги, русский язык потихонечку забывай», — предупреждал политик. Он подчёркивал, что это долгоиграющая история, рассчитанная на тридцать-сорок лет, но она уже началась.

«Русские — народ-освободитель»

Жириновский объяснял, почему Запад так настойчиво пытается ослабить именно Россию. Он видел причину в уникальной исторической миссии нашего народа.

«Единственный народ, который может ответить и будет очень больно всему блоку НАТО и всему США, это мы», — заявлял политик. Он называл русских «последним народом-освободителем»».

Он напоминал, что мы освободили Европу от Наполеона в XIX веке, от Гитлера в XX веке, и теперь в XXI веке нам предстоит освободить себя от ментальной атаки, которая ведётся на русские мозги.

Западные страны, по его мнению, делают всё, чтобы люди перестали испытывать восторг от жизни в родной стране.

«Лишь бы не вызывать восторг от жизни в родной стране. Это самое опасное, — считал Жириновский, — враг есть — его разбили. А здесь врага нет… Воздействуют через коктейль, через бар, через одежду, через музыку, через танцы, через турпоездки… Только забудьте слово Россия, русские, историю».

Он призывал быть бдительными и не поддаваться на эту уловку, ведь наша сила всегда была в осознании своей идентичности и любви к Родине.