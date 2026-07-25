Жириновский. Фото ЛДПР
Интересное

Это «ментальная война». Жириновский называл её сроки — у нас есть 30 лет, чтобы проснуться

Валерия Мединская
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Владимир Жириновский ещё при жизни открыто говорил о том, что западная цивилизация разработала хитрый и опасный план по борьбе с нашей страной. Политик был уверен: воевать с Россией открыто западные страны никогда не решатся. Потому что это приведёт к глобальной катастрофе. Поэтому они выбрали совсем другую тактику.

«Запад пошёл на нас. Ментальная война, война за мозги», — заявлял он во время одной из встреч со студентами. эти слова сегодня звучат особенно актуально.

Горячая война никому не нужна

По мнению Жириновского, у Запада есть несколько серьёзных причин избегать прямого военного столкновения. «Вся планета сгорит», — объяснял политик. Он был убеждён, что в ядерной войне победителей не будет. Экономическое давление тоже не работает, ведь «никакие санкции не помогут: только лучше станем». Он подчёркивал, что Россия всегда находила способы обходить любые запреты и ограничения.

«Тотальная коррупция. Если у вас есть тот прибор, который нужен мне, я дам деньги, он у вас украдёт, мне привезёт. И плевать мне на ваши санкции!»

Оставалось только одно — воздействовать на сознание.

«Что остаётся? Голова! Ударить по голове. Заставить вас отказаться от государства», — предупреждал политик. он отмечал, что этот процесс уже запущен, хотя и не завершён. «Они ещё не всё сделали: ещё не полностью мозги промыты», — считал Владимир Вольфович.

Четыре цели «ментальной войны»

Жириновский выделял четыре ключевых направления, по которым Запад ведёт свою скрытую атаку. Первое — сформировать отрицательное отношение к главе государства и подорвать доверие к власти. Второе — ударить по инфраструктуре, чтобы в стране мало что работало и люди чувствовали себя неуверенно. Третье — ослабить армию, чтобы она не могла встать на защиту, и четвёртое — превратить людей в простых потребителей, лишённых национальной идентичности.

«Не должно быть национальности, не должно быть русских, не должно быть православия и всех других религий. Просто человек — живое существо: кушай, пей, живи, ходи на дискотеки, в бары и ночные клубы. Но забудь государство! Забудь ваши русские деньги, русский язык потихонечку забывай», — предупреждал политик. Он подчёркивал, что это долгоиграющая история, рассчитанная на тридцать-сорок лет, но она уже началась.

«Русские — народ-освободитель»

Жириновский объяснял, почему Запад так настойчиво пытается ослабить именно Россию. Он видел причину в уникальной исторической миссии нашего народа.

«Единственный народ, который может ответить и будет очень больно всему блоку НАТО и всему США, это мы», — заявлял политик. Он называл русских «последним народом-освободителем»».

Он напоминал, что мы освободили Европу от Наполеона в XIX веке, от Гитлера в XX веке, и теперь в XXI веке нам предстоит освободить себя от ментальной атаки, которая ведётся на русские мозги.

Западные страны, по его мнению, делают всё, чтобы люди перестали испытывать восторг от жизни в родной стране.

«Лишь бы не вызывать восторг от жизни в родной стране. Это самое опасное, — считал Жириновский, — враг есть — его разбили. А здесь врага нет… Воздействуют через коктейль, через бар, через одежду, через музыку, через танцы, через турпоездки… Только забудьте слово Россия, русские, историю».

Он призывал быть бдительными и не поддаваться на эту уловку, ведь наша сила всегда была в осознании своей идентичности и любви к Родине.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В Рязани оказались обесточены Кальное и Дашково-Песочня
Следующая статья
Предсказавший ковид и кризис журналист кричит о надвигающейся беде: «Мы стоим на пороге краха»

Популярные материалы

Интересное

«Последняя война России»: три пророчества — один итог. Что нас ждёт

Нострадамус видел «северного короля», афонские старцы — духовный центр, а Сидик Афган — технологическую сверхдержаву. Кто же прав?
Интересное

Что предсказывал Жириновский на 2026 год: вместо ядерной войны – кое-что ещё

Жириновский называл 2026 год переломным. Конец СВО, судьба НАТО и новое оружие, которое, по его словам, страшнее ядерного.
Новости России

Беспилотники атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область

Как уточнил Беглов, удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. В настоящее время на месте продолжается ликвидация последствий.
Политика

Российские войска ударили ракетами по Киеву

Воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области. Сообщается о взрывах в разных районах столицы, а также в Черниговской области, Троещине, Березани, Василькове и других населённых пунктах.
Новости России

Эксперты рассказали, как дронам ВСУ удалось достичь Тюмени

ВСУ могли запустить специальные воздушные шары и сбросить с...
Темы
Интересное

Предсказавший ковид и кризис журналист кричит о надвигающейся беде: «Мы стоим на пороге краха»

Он не ошибся дважды. Теперь он говорит о новом обвале, который превзойдёт Великую депрессию. Что известно и как подготовиться?
Общество

В Рязани оказались обесточены Кальное и Дашково-Песочня

Причина отключения – технологическое нарушение.
Погода

Для Рязанской области выпустили «градовое» метеопредупреждение

Ухудшение погоды может спровоцировать выпадение града.
Общество

Госстройнадзор показал, как восстанавливают историческое здание в центре Рязани

Зданию планируют вернуть исторический вид, но при этом добавить ему современные элементы.
Интересное

«Огненный дождь» над Россией: Серафим Саровский предрекал то, как спасётся наша страна

Святой говорил о бедствиях, но не как о конце, а как о начале возрождения. Что скрывается за метафорой «огненного дождя» и почему Россия должна пройти через это?
Происшествия

В Рязани девушка плеснула самогон в мангал и вспыхнула на глазах жениха

C ожогами 2 и 3 степени пострадавшую увезли на "скорой". Восстановление было крайне мучительным.
Погода

Последняя неделя июля 2026 принесёт экстремальные ливни и интенсивные грозы

Дожди вовсе не собираются отступать, более того — набирают силу. Но есть и хорошая новость!
Общество

Рязанцы предупредили о несъедобном грибе в местных лесах, который очень похож на белый

Многие неопытные грибники думают, что это боровик. Внешне боровик и несъедобный горький горчак действительно похожи.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье