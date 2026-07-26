Кардиолог объяснила, как вытравить из организма «плохой» холестерин

Всего несколько привычек помогут снизить уровень «плохого» холестерина в организме. Об этом сообщила РИА Новости врач-кардиолог-липидолог медицинской компании «СберЗдоровье» Екатерина Паукова.

Что такое «плохой» и «хороший» холестерин

Холестерин — это жироподобное вещество, которое необходимо для работы клеток и синтеза витамина D и половых гормонов. В крови он переносится двумя видами белков: липопротеинами низкой плотности (ЛПНП) — так называемым «плохим» холестерином — и липопротеинами высокой плотности (ЛПВП), или «хорошим» холестерином.

Когда количество ЛПНП в крови становится слишком большим, он начинает откладываться в стенках сосудов, что повышает риск атеросклероза, инфаркта и инсульта.

Какие продукты стоит исключить из рациона

В первую очередь необходимо пересмотреть свой рацион. Врач рекомендует ограничить употребление жирных молочных продуктов, жирных сортов мяса, колбас, субпродуктов и яичных желтков.

«Вместо этого стоит добавить в меню нежирное мясо, овощи, фрукты и цельнозерновые продукты. Хорошим дополнением станет физическая активность — не менее 150 минут в неделю умеренной нагрузки, например быстрой ходьбы или плавания, и две силовые тренировки», — советует Паукова.

Эти меры в комплексе ощутимо снижают риск развития атеросклероза и его последствий. Однако для точной оценки рисков и подбора лечения необходимо обратиться к специалисту.

Почему уровень холестерина повышается

Высокий уровень «плохого» холестерина редко возникает на пустом месте. Чаще всего к этому приводит сочетание нескольких факторов: малоподвижный образ жизни, рацион с избытком жиров, курение и алкоголь, приём некоторых лекарств.

Также провоцируют повышение холестерина различные заболевания. Среди них гипотиреоз, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество гормонов, что замедляет обмен веществ, а также заболевания почек и сахарный диабет.