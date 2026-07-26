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Происшествия

Отключение электричества в Кальном и Дашково-Песочне продолжается больше 13 часов

Валерия Мединская
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Электричества в домах микрорайонов Кальное и Дашково-Песочня нет уже больше 13 часов. Об этом местные жители пишут в социальных сетях.

Рязанцы рассказывают, что начали размораживаться холодильники в их квартирах. Жильцы не могут помыться, воспользоваться туалетом и приготовить еду, так как насосы в новостройках не работают без электроэнергии. Дозвониться до РГРЭС не получается, так как поток звонок от рязанцев, видимо, очень большой.

О масштабном отключении света вечером 25 августа сообщили в РГРЭС. Причина того, что два микрорайона остались обесточены, следующая – технологическое нарушение.

Света нет по следующим адресам:

ул. Новоселов,

ул. Советской Армии,

ул. Касимовское ш.,

ул. Тимуровцев,

ул. Большая (Шереметьево-Песочня),

ул. Кальная,

ул. Касимовский пер.,

ул. Окская,

ул. Панферовский пер.,

ул. Быстрецкая,

ул. Тимакова,

ул. Солотчинское ш.,

ул. Гражданская.

— Бригада осуществляет локализацию поврежденного участка сети для восстановления электроснабжения потребителей. Приносим извинения за доставленные неудобства. Благодарим за понимание и терпение, — говорилось в объявлении.

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