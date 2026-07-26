Отключение электричества в Кальном и Дашково-Песочне продолжается больше 13 часов

Электричества в домах микрорайонов Кальное и Дашково-Песочня нет уже больше 13 часов. Об этом местные жители пишут в социальных сетях.
Рязанцы рассказывают, что начали размораживаться холодильники в их квартирах. Жильцы не могут помыться, воспользоваться туалетом и приготовить еду, так как насосы в новостройках не работают без электроэнергии. Дозвониться до РГРЭС не получается, так как поток звонок от рязанцев, видимо, очень большой.
О масштабном отключении света вечером 25 августа сообщили в РГРЭС. Причина того, что два микрорайона остались обесточены, следующая – технологическое нарушение.
Света нет по следующим адресам:
ул. Новоселов,
ул. Советской Армии,
ул. Касимовское ш.,
ул. Тимуровцев,
ул. Большая (Шереметьево-Песочня),
ул. Кальная,
ул. Касимовский пер.,
ул. Окская,
ул. Панферовский пер.,
ул. Быстрецкая,
ул. Тимакова,
ул. Солотчинское ш.,
ул. Гражданская.
— Бригада осуществляет локализацию поврежденного участка сети для восстановления электроснабжения потребителей. Приносим извинения за доставленные неудобства. Благодарим за понимание и терпение, — говорилось в объявлении.