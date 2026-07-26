Председателя Рязанского облсуда Сапунову сняли с должности

Появилась официальная информация о том, что председатель Рязанского областного суда Елена Сапунова покинула свой пост. Об отставке Сапуновой сообщила Высшая квалификационная коллегия судей.

Известно стало ещё об одной отставке в областном суде. С должности ушла заместитель Сапуновой Людмила Яковлева.

Сапунова занимала пост председателя Рязанского областного суда с 2014 году. В 2020 году она подавала заявление об отставке, но затем отзывала его. Яковлева работала на своём посту с 2015 года.

Также стало известно, кто может в ближайшее время может занять пост председателя Рязанского облсуда. На эту должность ВККС рекомендует Александра Клочкова.

Клочков работает в Волгоградской области. Там он трудится в местном областном суде заместителем председателя.