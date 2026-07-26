Общество

В 65 лет в Скопине скончался хирург Владимир Беккер

Валерия Мединская
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Скончался врач-хирург Скопинской ЦРБ Владимир Беккер. Некролог опубликован в группе медучреждения.

Жизнь врача оборвалась 21 июля. Ему было 65 лет, в январе этого года он завершил трудовую деятельность и вышел на пенсию.

Владимир Яковлевич начинал свой профессиональный путь в городе Донской Тульской области на должности врача-уролога. В 1994 году перешёл на работу в Скопинскую ЦРБ. С 2010 по 2014 годы занимал должность заместителя главного врача по лечебной работе, а в 2014 году вернулся к непосредственной врачебной практике — стал врачом‑хирургом поликлиники.

— Коллеги всегда ценили Владимира Яковлевича за высокий профессионализм, ответственность и умение принимать решения в самых сложных ситуациях. Он был не просто опытным хирургом — он был наставником: щедро делился знаниями и опытом с молодыми специалистами, помогал им обрести уверенность, учил не только технике операций, но и главному — человеческому отношению к больному, — говорится в некрологе.

Добрыми словами вспоминают Владимира Беккера и пациента. Он очень внимательно относился к ним и искренне пытался им помочь.

— Многие люди обязаны ему своим здоровьем и жизнью, — пишут коллеги медика.

7инфо приносит соболезнования родным и близким Владимира Беккера.

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