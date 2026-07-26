Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Сладков задал острые вопросы после новой атаки ВСУ на Wildberries

Никита Рязанцев
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Военный корреспондент Александр Сладков задался вопросом, проводят ли конкуренты Wildberries тренировочные эвакуации на складах на фоне усилившихся атак ВСУ.

По его мнению, они должны быть готовы к любому развитию событий. Для этого в том числе следует вывесить большие плакаты с маршрутом эвакуации.

«Интересно, на других, невалбересных складских комплексах прошли тренировки персонала по покиданию помещений в случае опасности? Прям конкретные, с выводом всех людей на безопасное расстояние, с прибытием МЧС?» — написал Сладков в «Максе».

Журналист призвал компании составить памятки на случай атаки, проинструктировать водителей фур на случай налета. Также необходимо расставить громкоговорители и проверить их работу, обучить сотрудников, которые следили бы по камерам за соблюдением мер безопасности.

Накануне сообщалось, что в Екатеринбурге начался пожар возле склада Wildberries после атаки украинских беспилотников. Сам объект не пострадал.

Глава Свердловской области Денис Паслер уточнил, что силы ПВО сбили дроны, а при падении обломков произошло возгорание на стоянке на площади 300 квадратных метров в Чкаловском районе. Никто не получил ранения.

Пожар удалось локализовать, а затем потушить. Сейчас ведется работа по устранению последствий.

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