Сладков задал острые вопросы после новой атаки ВСУ на Wildberries

Военный корреспондент Александр Сладков задался вопросом, проводят ли конкуренты Wildberries тренировочные эвакуации на складах на фоне усилившихся атак ВСУ.

По его мнению, они должны быть готовы к любому развитию событий. Для этого в том числе следует вывесить большие плакаты с маршрутом эвакуации.

«Интересно, на других, невалбересных складских комплексах прошли тренировки персонала по покиданию помещений в случае опасности? Прям конкретные, с выводом всех людей на безопасное расстояние, с прибытием МЧС?» — написал Сладков в «Максе».

Журналист призвал компании составить памятки на случай атаки, проинструктировать водителей фур на случай налета. Также необходимо расставить громкоговорители и проверить их работу, обучить сотрудников, которые следили бы по камерам за соблюдением мер безопасности.

Накануне сообщалось, что в Екатеринбурге начался пожар возле склада Wildberries после атаки украинских беспилотников. Сам объект не пострадал.

Глава Свердловской области Денис Паслер уточнил, что силы ПВО сбили дроны, а при падении обломков произошло возгорание на стоянке на площади 300 квадратных метров в Чкаловском районе. Никто не получил ранения.

Пожар удалось локализовать, а затем потушить. Сейчас ведется работа по устранению последствий.