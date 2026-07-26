Сестра рассказала о последнем смс от умершей в 27 лет гимнастки в Ульяновске

Мастер спорта по художественной гимнастике Марина Прончева, умершая в 27 лет спустя пару дней после свадьбы коллеги, успела написать сестре последнее сообщение перед уходом из жизни, пишет «АиФ».

Ранее СМИ сообщали, что девушка поймала букет на торжественном мероприятии. На следующее утро ей стало плохо. Медики зафиксировали у нее резкое падение уровня глюкозы. Спустя несколько суток после праздника у пациентки остановилось сердце.

«Последнее сообщение, что я тебя люблю, спокойной ночи. Это было в 01:20. После этого мама застала ее в хрипящем состоянии, 19 июля в 6 часов утра», — рассказала ее сестра Кристина.

По словам ее, незадолго до смерти Марины она видела сон, где сестре стало лучше.

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Девушку госпитализировали 19 июля. В больнице она перестала дышать, ее подключили к ИВЛ.

В четверг Марина начала дышала самостоятельно, семья успела навестить ее. Тем же вечером у спортсменки впервые остановилось сердце. Оно окончательно перестало биться в полночь в пятницу.