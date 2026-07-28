В Подмосковье после атаки БПЛА загорелись дом и площадка с шинами, повреждена многоэтажка в Чехове

Минувшей ночью и утром силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на столичный регион. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Чехове один из БПЛА попал в многоквартирный дом на улице Земской. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Еще один беспилотник упал на открытую площадку, где загорелись автомобильные шины. Пожарные расчеты уже ликвидируют возгорание.

В деревне Ваулово, в СНТ «Дубрава», после падения беспилотника загорелся частный дом. Пожар удалось локализовать. По данным властей, в момент происшествия людей внутри не было.

Еще один дачный дом получил повреждения в СНТ «Ромашкино» возле села Дубна. Фрагменты сбитого беспилотника повредили строение, никто не пострадал.

Как отметил Андрей Воробьев, одновременно силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны.

Все оперативные службы продолжают работать в усиленном режиме. Власти пообещали сообщать новую информацию по мере ее поступления.