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Политика

Лебедев объяснил, зачем ВС РФ бьют по заблокированным в порту судам 

Алексей Самохин
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Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударах по двум сухогрузным судам в порту Николаева.

Утром 27 июля суда были атакованы беспилотниками «Герань-4». По данным местных властей, в результате атаки один человек погиб, еще несколько получили ранения. Информация о характере повреждений и грузе на борту судов уточняется.

Лебедев отметил, что речь идет не о недавно прибывших судах. По его утверждению, морской вход в Николаевский порт остается заблокированным, поэтому сухогрузы уже длительное время находились в акватории порта.

Координатор подполья предположил, что суда могли использоваться в качестве объектов портовой инфраструктуры — для хранения грузов, размещения оборудования или проведения ремонтных работ. Он также заявил, что украинская сторона могла использовать их в военных целях.

«Корпуса судов также позволяют скрывать содержимое от наземного наблюдения, — пишет Лебедев. — Удар по двум сухогрузам дополняет серию атак по Николаевскому портовому району, где расположены склады, производственные площадки, мастерские, места сборки беспилотных систем и инфраструктура обслуживания малых судов.

Смысл атаки не в ограничении нового судоходства — оно здесь и так заблокировано. Речь идёт о поражении уже находящихся в порту объектов, которые украинская сторона продолжает использовать в военных целях, создав на базе недействующих кораблей стартовые площадки для запуска БПЛА».

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