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Политика

Эксперт рассказал, как Иран может ответить Украине за гибель моряка

Алексей Самохин
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Иран может жестко ответить на атаку по своему судну в Каспийском море, если власти страны примут соответствующее решение. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

По словам собеседника издания, с точки зрения международного права Тегеран может рассматривать произошедшее как основание для применения ответных мер. Он также заявил, что Иран располагает ракетным вооружением большой дальности.

«Иран вправе реагировать достаточно жестко на действия Украины. У Тегерана есть баллистические ракеты дальностью до четырех тысяч километров. Это означает, что при принятии соответствующего решения целью может стать и территория Украины», — заявил Кнутов.

Эксперт также выразил мнение, что удар по иранскому коммерческому судну способен привести к дальнейшей эскалации конфликта.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Тегеран оставляет за собой право ответить Украине после атаки на судно в Каспийском море, в результате которой погиб моряк. После инцидента Министерство иностранных дел Ирана вызвало украинского посла для вручения ноты протеста.

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