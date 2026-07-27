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Происшествия

Мошенник обманул рязанских педагогов, прося деньги на «встречу комиссии»

Алексей Самохин
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Полицейские задержали рецидивиста, подозреваемого в серии мошенничеств, от которых пострадали работники учреждений в городе Рязани и поселке Пронске. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области. 

В полицию обратилась 60-летняя работница расположенного в поселке Пронске образовательного учреждения. Заявительница рассказала, что пострадала от рук неизвестного. Мужчина позвонил женщине во время рабочего дня и представился сотрудником государственной организации, которая вправе контролировать работу образовательного учреждения.

Неизвестный сообщил, что готовиться посещение учреждения и надо заранее купить конфет и печенья для угощения членов комиссии. Для этого необходимо перевести денежные средства.

Поддавшись на эту уловку, потерпевшая перевела на указанный злоумышленником счет 55 тысяч рублей. Через некоторое время работница поняла, что ее обманули.

Оперативники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили, что к мошенничеству причастен 37-летний житель города Ульяновска. Полицейские разыскали его в Ульяновске и задержали.

Следователь отдела МВД России «Пронское» возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ, по которой грозит до 5 лет лишения свободы. Подозреваемого арестовали.

Ранее этого мужчину осудили за кражи, грабеж и мошенничество.

В ходе расследования выяснилось, что арестованный причастен к аналогичному мошенничеству, от которого пострадала 34-летняя секретарь руководителя спортивной организации, расположенной в городе Рязани. Она перевела незнакомцу 43 тысячи рублей.

По предварительной информации, рецидивист, находясь в городе Ульяновске, обзванивал образовательные и спортивные учреждения по всей стране, пытался обмануть работников и вынудить их перевести денежные средства на подконтрольный счет.

Сотрудники полиции предполагают, что от действий злоумышленника пострадали люди в нескольких регионах России.

Выявляются все эпизоды противоправной деятельности арестованного.

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