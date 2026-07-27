Ведущая «Натальной карты» Олеся Иванченко вышла замуж за комика

Российская юмористка и ведущая шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко вышла замуж. Ее избранником стал коллега по цеху, комик Максим Заяц.

Кадры с торжественной церемонии появились в социальных сетях гостей мероприятия. На видео пара обменялась обручальными кольцами в присутствии близких и друзей.

Позже факт бракосочетания подтвердила и сама артистка. Иванченко опубликовала снимок в свадебном платье рядом с супругом в классическом костюме.

«Мы поженились, а вы там че?», — написала Иванченко.

Свадьбу пара сыграла 25 июля. Олеся поблагодарила организаторов, а также всех гостей за большое количество тёплых слов.

«Наплясались, наплакались, насмеялись! Все кроксы оттоптала, нафиг!», — пишет Иванченко.

Пара состояла в отношениях с 2023 года, однако до этого момента артисты не афишировали подготовку к свадьбе и не делали публичных заявлений о помолвке.