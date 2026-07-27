Полковник объяснил, чем Днепропетровская область угрожает тылу России

Украинские войска превратили города Днепропетровской области в ключевые логистические узлы. Из районов Синельникова и Павлограда противник регулярно запускает беспилотники и обстреливает приграничные и тыловые территории России. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил, почему именно эти промышленные центры стали приоритетными целями для российских ударов.

По словам эксперта, близость Павлограда и Синельникова к линии боевого соприкосновения позволяет ВСУ создавать постоянную угрозу наступающим российским подразделениям. Дальнобойная артиллерия и дроны противника отсюда достают до восточных районов Донбасса, где сейчас идет продвижение в направлении Славянска и Краматорска.

Главную опасность представляют западные дальнобойные системы и тяжелые беспилотники, способные долетать до отдаленных российских регионов. Из Днепропетровской области украинские силы запускают дроны типа «Лютый» и «Фламинго». Поставляемое Великобританией, Францией и Германией вооружение дает противнику техническую возможность атаковать объекты далеко за пределами приграничной полосы.

Ранее в Днепропетровске прогремела серия ночных взрывов. Местные жители сообщили об устойчивом запахе аммиака в нескольких районах города. Это указывает на возможное повреждение одного из промышленных или химических объектов в результате точечного удара.