В Рязани стартовала самая массовая смена трудовых отрядов

Более 300 школьников Рязани этим летом подали заявки на участие в трудовых отрядах при муниципальных предприятиях, сообщил глава администрации города Борис Ясинский.
Ребята уже приступили к работе в управлении по делам территорий, аварийно-ремонтной службе, управлении «Рязанский троллейбус» и городской станции юннатов. По словам Ясинского, последние три смены стали самыми многочисленными, что говорит о высоком интересе подростков.
Школьники занимаются уборкой территорий, озеленением и ремонтными работами, получая первый заработок .