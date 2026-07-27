Баязитова вышла из колонии. Кадр из видео: Mash
Новости России

Журналистка Александра Баязитова вышла из колонии во Владимирской области — Mash

Алексей Самохин
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Журналистка Александра Баязитова вышла из исправительной колонии №1 во Владимирской области. Об этом сообщает Mash.

В колонии уроженка Рязани работала швеей. По данным СМИ, руководство учреждения положительно оценивало ее поведение: она добросовестно выполняла обязанности и не нарушала установленный порядок.

Ранее Владимирский суд отменил решение о замене неотбытой части наказания принудительными работами. Изначально Судогодский районный суд назначил Баязитовой срок в виде 10 месяцев и 18 дней, который должен был завершиться в июле 2026 года.

В 2024 году журналистке отказали в условно-досрочном освобождении. Позже она подала прошение о помиловании, указав на проблемы со здоровьем — сахарный диабет, гипертонию и глаукому, а также необходимость помогать больной матери.

Александра Баязитова была осуждена в 2023 году на пять лет колонии по делу о вымогательстве. Следствие утверждало, что журналистка вместе с Ольгой Архаровой требовала 1,2 млн рублей у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова за отказ от публикации негативных материалов. Баязитова вину не признала.

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