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Происшествия

В Рязанской области мужчину осудили за избиение сестры железной кочергой

Алексей Самохин
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В Михайловском районе суд вынес приговор мужчине, который избил свою сестру металлической кочергой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.

Установлено, что в апреле 2026 года 45-летний житель района, ранее судимый за преступление с применением насилия, находился дома в состоянии алкогольного опьянения. Во время конфликта с сестрой он несколько раз ударил женщину железной кочергой по голове и телу.

После произошедшего потерпевшей потребовалась медицинская помощь.

Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 116.1 УК РФ — нанесение побоев лицом, имеющим судимость за преступление с применением насилия. С учетом позиции государственного обвинителя ему назначили наказание в виде 350 часов обязательных работ.

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