В Касимове мужчина получил реальный срок за невыплату алиментов

Касимовский районный суд вынес приговор ранее судимому 51-летнему местному жителю, признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В судебном заседании установлено, что осужденный годами игнорировал судебное решение о содержании несовершеннолетнего ребенка. Без уважительных причин он уклонялся от финансовых обязательств, накопив задолженность свыше 1 млн 400 тыс. рублей.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, наличие рецидива преступлений, назначил виновному наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.