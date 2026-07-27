Спорт

Сильный дождь не испугал рыбатлонистов в Рязани на 3-м этапе у «сердца»

Олеся Чугунова
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Несмотря на проливной дождь, сопровождавший соревнования около часа, III этап рязанского рыбатлона состоялся в живописном месте «Рыбацкой деревне». Старт приняли 80 участников из различных регионов России, а также гость из Бишкека (Кыргызстан).

Непогода серьёзно размыла километровую беговую трассу по грунтовке, однако все атлеты успешно преодолели дистанцию и вышли на финальную ловлю на водоёме «Сердце», который традиционно богат рыбой благодаря весенним разливам Оки.

Первым поклёвку зафиксировал рязанец Алексей Чеков, но золото чемпионата досталось его более опытному земляку Евгению Остроумову с результатом 27 минут 1 секунда. Чеков впервые в карьере поднялся на пьедестал, заняв второе место, а бронзу взял Андрей Злобин.

В женском зачёте сенсацией стала победа дебютантки Марины Антоновой. Среди юниоров (до 12 лет) сильнейшей вновь признана Виктория Громова.

Организаторы вручили мощный призовой фонд и напомнили, что финальный, IV этап состоится уже 29 августа в День города Рязани. Регистрация открыта на официальном сайте. Кроме того, 22 августа любителей спортивной рыбалки ждут в Карелии (Беломорск), где пройдёт местный этап у Белого моря — подробности в группе ВК.

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