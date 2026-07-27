ФК «Рязань» объявил о назначении нового главного тренера. Команду возглавил Андрей Козлов, сообщили в пресс-службе клуба.

Дебют нового наставника оказался успешным. Под его руководством рязанские футболисты разгромили тульский «Арсенал-2» со счетом 5:0.

Андрей Васильевич Козлов имеет тренерскую лицензию UEFA Pro. Карьеру тренера он начинал в Академии футбола имени Виктора Понедельника, затем работал с ростовским СКА, вместе с которым стал серебряным призером ФНЛ-2. Также специалист входил в тренерский штаб тульского «Арсенала», где помог команде выйти в Российскую премьер-лигу, а последние два года руководил «Арсеналом-2».

Во время игровой карьеры Козлов выступал за «Ростсельмаш», «Рубин», «Амкар», воронежский «Факел», «Шинник», «Сатурн», ростовский и хабаровский СКА, нижегородский «Локомотив», ставропольское «Динамо», «Торпедо» из Арзамаса и ФК «Орёл». В качестве футболиста он четыре раза завоевывал право выступать в Премьер-лиге.

Вместе с новым главным тренером в штаб ФК «Рязань» вошел Александр Андреевич Козлов. Он занял должности старшего тренера, тренера по физической подготовке и аналитика, а также будет отвечать за восстановление игроков.

Александр Козлов обладает лицензиями UEFA категории B и B по физической подготовке. Он работал в системе ФК «Ростов», ростовском СКА, молодежной команде «Мастер-Сатурн», а в сезонах 2023/24 отвечал за физическую подготовку футболистов тульского «Арсенала-2». Кроме того, специалист владеет английским языком, что позволяет ему использовать современные зарубежные методики подготовки спортсменов.