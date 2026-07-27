УМВД России по Рязанской области объявило набор на службу в органы внутренних дел. Кандидатов приглашают на различные должности в подразделениях полиции. Об этом сообщает канала ведомства в мессенджере «Макс».

Подать документы могут граждане со средним общим, средним профессиональным или высшим образованием. В ведомстве отмечают, что сотрудникам доступны возможности для профессионального развития, карьерного роста и получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях системы МВД России.

Полицейским предлагают конкурентоспособную заработную плату, служебное жилье, а также единовременную социальную выплату на приобретение или строительство собственного дома или квартиры. Сотрудникам предоставляются ежегодный оплачиваемый отпуск и бесплатное медицинское обслуживание.

Получить подробную информацию об условиях поступления на службу можно в Рязани по адресам: улица Введенская, 106, и улица Мервинская, 10А.

Телефоны для справок: (4912) 49-13-29, (4912) 29-96-01, 8-999-373-27-20.