Священник Владислав Береговой рассказал, к каким святым могут обращаться женщины, которые молятся о создании семьи и встрече с будущим супругом.

В беседе с «Абзацем» он отметил, что в православной традиции все блага дарует Господь, а святые выступают молитвенниками, которые вместе с человеком обращаются к Богу. По словам священника, с такой просьбой можно молиться святителю Николаю Чудотворцу, святителю Спиридону Тримифунтскому, святой блаженной Матроне Московской, блаженной Ксении Петербургской, а также святым благоверным князьям Петру и Февронии.

Отец Владислав подчеркнул, что не существует святого, который отвечает только за одну сферу жизни. Поэтому обращаться к ним можно с разными просьбами, главное — делать это с искренней верой и смирением.

«Самое главное в молитве – не заставлять Всевышнего принять наши решения, а рассказать ему о своей беде, сказать ему: «Да будет воля твоя, Господи». А дальше не сидеть как Емеля на печи, ожидая какого-то само по себе приходящего чуда, а что-то делать со своей стороны, чтобы это приблизить», — пояснил священник.

Он добавил, что молитва не заменяет собственных усилий. По словам священнослужителя, Господь благословляет человека и помогает ему на жизненном пути, однако женщина сама должна быть готова к знакомству, общению и построению отношений.