В Рязанской области полиция выявила 14 нарушений миграционного законодательства во время рейда

Рязанские полицейские провели очередной рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства. Проверки организовали сотрудники регионального управления по вопросам миграции совместно с отдельным батальоном патрульно-постовой службы УМВД России по Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Во время профилактических мероприятий правоохранители обследовали объекты общественного питания, предприятия оптовой и розничной торговли, а также гостиницы.

По итогам проверок сотрудники полиции выявили 14 административных правонарушений в сфере миграции. Среди них — нарушения правил въезда, выезда и пребывания иностранных граждан в России, незаконное осуществление трудовой деятельности, а также случаи предоставления недостоверных сведений и поддельных документов при миграционном учете.

Кроме того, зафиксированы два случая, когда юридические лица, выступавшие принимающей стороной, не выполнили обязанности по миграционному учету иностранных граждан. Еще один факт связан с предоставлением жилья иностранцу, который находился в России с нарушением установленного порядка.

Также полицейские выявили четыре случая незаконного привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности юридическими лицами.

Как сообщили в региональном УМВД, рейдовые и проверочные мероприятия на территории Рязанской области продолжаются.