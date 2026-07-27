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Армия и СВО

Каким святым молятся о победе в СВО, объяснил православный эксперт

Алексей Самохин
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Русская православная церковь с первых дней специальной военной операции возносит молитвы о российских военнослужащих. Об этом в беседе с aif.ru заявил заведующий отделом по связям с православной церковью Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов.

По его словам, во время Божественной литургии в храмах читается молитва о победе Святой Руси и о ниспровержении замыслов тех, кто стремится разделить единый народ. Кроме того, верующие могут молиться дома во время утреннего и вечернего молитвенного правила.

Фролов также рассказал, что православные обращаются за помощью к различным святым. В частности, святому адмиралу Федору Ушакову молятся об освобождении Одессы, Николаева, Херсона и Измаила. Святителю Афанасию III Пателарию обращают молитвы, связанные с Харьковом и Полтавой, а старцам Глинской пустыни — с Сумами.

Кроме того, по словам Фролова, верующие обращаются с молитвами к священномученику Иоанну Скадовскому, святителю Алексию Московскому, преподобному Лаврентию Черниговскому и апостолу Андрею Первозванному.

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