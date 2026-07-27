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Новости России

При атаке БПЛА на Ростов-на-Дону погибли два человека

Алексей Самохин
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Два человека погибли в результате ночной атаки беспилотников на Ростов-на-Дону. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, жертвами стали супруги. Еще пять человек получили ранения различной степени тяжести. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них подросток. Один раненый получил помощь на месте, еще четверых доставили в Больницу скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону.

В результате падения беспилотников повреждения зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах города. Возникли пожары на территории частного предприятия, складов и нескольких частных домов. Кроме того, загорелись автомобили, припаркованные рядом с жилыми зданиями.

Большинство возгораний уже ликвидировано. Спасатели продолжают тушить пожар площадью около 400 квадратных метров.

Также повреждены окна в нескольких частных домах, на верхних этажах многоквартирного дома и в одном из социальных учреждений. Власти уточняют масштабы ущерба и пообещали оказать помощь всем пострадавшим.

Юрий Слюсарь добавил, что отражение воздушной атаки продолжается в Таганроге, и призвал жителей соблюдать меры безопасности.

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