Две несовершеннолетние девушки пострадали в ДТП под Ряжском

В Александро-Невском округе Рязанской области произошло ДТП, в котором пострадали две несовершеннолетние пассажирки. Об этом сообщает сайт ИД «Пресса» со ссылкой на Ряжскую Госавтоинспекцию.

Авария случилась 26 июля около 04:30 на автодороге Рязань – Ряжск – Александро-Невский. По предварительной информации, несовершеннолетний водитель автомобиля «Лада Веста» при повороте на деревню Норовка не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась.

Водитель не пострадал. Две несовершеннолетние пассажирки получили травмы. Их доставили в Областную клиническую больницу в Рязань.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.