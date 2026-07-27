Эксперт назвал возможные места запуска беспилотников, атаковавших Удмуртию

Военный эксперт Константин Сивков допустил, что беспилотники, атаковавшие Удмуртию, могли быть запущены как с территории Украины, так и с территории России. Такое мнение он высказал в беседе с NEWS.ru.

По словам Сивкова, выводы о месте запуска можно будет сделать только после того, как станет известно, какие именно беспилотники использовались во время атаки.

Эксперт считает маловероятной версию о запуске дронов с территории стран Балтии или Финляндии, поскольку речь идет о значительном расстоянии.

«Если использовались небольшие беспилотники, их могли запустить и с территории России так называемые «спящие ячейки». Если же это были аппараты большой дальности, то наиболее вероятно, что они были запущены с территории Украины», — заявил Сивков.

Он подчеркнул, что до установления типа примененных БПЛА делать окончательные выводы о месте их запуска преждевременно.