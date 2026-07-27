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Общество

Более 10% детей с инвалидностью в Рязанской области сняли статус после реабилитации по пилоту Минтруда

Олеся Чугунова
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В Рязанской области активно развивается система реабилитации для детей с инвалидностью — регион участвует в пилотном проекте Министерства труда и соцзащиты РФ, который стартовал в 2024 году. За это время помощь получили около 600 детей, впервые признанных инвалидами. Эффективность курсов подтверждена в 95% случаев, а более чем у 10% ребят удалось избежать повторного оформления инвалидности.

Программа рассчитана на детей от 4 до 17 лет — пройти её можно в течение года с момента первичного диагноза. Стандартный курс длится 21 день и включает 120 услуг по единым федеральным стандартам.

Основные площадки проекта — Рязанский многопрофильный центр «Сосновый бор» и ГБУ РО «Центр социального развития». Также реабилитация доступна в Лечебно-реабилитационном центре «Дом ребенка», а также в комплексных центрах соцобслуживания в Сасове, Сапожке и Касимове.

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