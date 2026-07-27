Новый аудиопроменад запустят в музее-заповеднике Есенина с 1 августа

С 1 августа у посетителей Государственного музея-заповедника С.А. Есенина в Константинове появится возможность прогуляться по усадьбе с новым аудиоспектаклем «Есенин-страна: формула Константинова». Билеты на него можно будет приобрести по Пушкинской карте. Проект стал главной премьерой праздничной программы, приуроченной к 61-й годовщине основания музея.

Торжественное мероприятие объединило музыку, театр, краеведение и народные традиции. На сельской площади прошёл «музейный подкаст» с интересными фактами об истории заповедника. В доме священника И.Я. Смирнова работала выставка писем Есенина, а в усадьбе Л.И. Кашиной гости могли услышать аудиоспектакль «Анна Снегина». На главной сцене выступали рязанские творческие коллективы.

Для гостей также организовали мастер-классы и интерактивные площадки. Над новым аудиопроменадом работали сотрудники музея, сценарист Игорь Витренко, режиссёр Арсений Кудря и звукорежиссёр Никита Конин, а героев озвучили артисты Рязанского театра драмы.